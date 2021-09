Médico que teria denunciado irregularidades na Prevent Senior relata ameaças

Um dos médicos da Prevent Senior relata ter sofrido ameaças do diretor-executivo da operadora de saúde, Pedro Benedito Batista Júnior, ouvido pela CPI da Covid nesta quarta-feira (22). O profissional, que registrou ocorrência no final de junho, no 5º DP da Aclimação, na Zona Sul de São Paulo, teria denunciado as irregularidades na empresa. Segundo o relato do médico, após ter conversado com a reportagem da TV Globo sobre a empresa, ele recebeu uma ligação de Pedro Benedito, que disse que o profissional estaria "expondo sua filha e sua família". As informações são do G1 São Paulo.

Ainda segundo registrado no documento policial, na ligação, perguntado se era uma ameaça, Pedro respondeu que "não é ameaça, é um conselho". O diretor da Prevent também questionou o que o médico "ganharia" em levar as denúncias adiante. Ele respondeu que quem ganharia é a sociedade. "É uma coisa que está sendo vendida e a gente sabe que não funciona", respondeu o médico, fazendo referência ao chamado tratamento precoce.

Em seguida, Pedro Benedito teria afirmado que iria divulgar todo o histórico do profissional, mostrando como os pacientes tratados por ele que evoluíram com gravidade. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa do médico, que ouviu a conversar, "ficou aterrorizada com as ameaças, e queria deixar a cidade temendo por sua vida e pela de sua filha".

Em nota, a empresa negou as ameaças e disse que o médico "foi alertado que, após invadir e divulgar o prontuário de um paciente, seria levado à investigação pelo Conselho Regional de Medicina, o que, de fato, aconteceu, por infração à ética e à legislação."

A Prevent ainda alega que Pedro e o profissional eram amigos e sócios. "Por isso, Pedro alertou que a conduta ilegal exporia ele a um risco de punição no CRM."