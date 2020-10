Médico morre a tiros dentro de unidade de saúde

Um médico foi morto a tiros dentro de unidade de saúde, na região dos Campos Gerais, no Paraná. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (14).

Segundo informações do G1, um homem encapuzado entrou na unidade procurando pela vítima, José Cincinato Aires , de 69 anos. Para chegar até José, o criminoso forçou uma técnica de enfermagem levá-lo até o quarto onde o doutor estava no momento do crime.

O autor dos disparos fugiu, enquanto o médico morreu na hora.