Médico é preso acusado de torturar mulher e estuprar o enteado

Um médico cubano foi preso, acusado de torturar a esposa e estuprar o enteado de 13 anos, em Presidente Figueiredo, no Amazonas, onde residia desde 2020 por conta do programa do governo "Mais Médicos".

As ações criminosas foram descobertas após denúncias para o Conselho Tutelar. O acusado, a mulher e o adolescente foram encaminhados para uma delegacia. O jovem abusado revelou que era obrigado a massagear o companheiro da mãe e que ficava trancado no quarto por vários dias, além de ser forçado a assistir as relações sexuais do casal por cômodos da casa.

A mãe do adolescente e vítima do companheiro chegou a negar informações, mas depois revelou que era agredida com frequência e torturada pelo acusado. Além do adolescente de 13 anos, a mulher tem um bebê de 3 meses com o cubano.