Médico é agredido a marteladas em unidade de saúde do Paraná; suspeito acaba preso

Na cidade de Irati, no Paraná, um médico de plantão de 57 anos foi agredido a marteladas na Unidade Básica de Saúde Adhemar Vieira de Araújo. O ataque ocorreu no Dia do Médico, quando o profissional abriu a porta de seu consultório e foi surpreendido pelo agressor de 18 anos, que retirou um martelo do bolso e desferiu os golpes. Testemunhas presentes na sala de espera registraram o momento da agressão em vídeo.

O médico sofreu ferimentos na cabeça e foi prontamente encaminhado para atendimento hospitalar, onde recebeu alta posteriormente. O agressor foi detido pela Polícia Militar no mesmo dia, com o auxílio da Guarda Municipal. Durante sua prisão, o suspeito admitiu a autoria do ataque e informou que havia descartado o martelo em uma lixeira na rodoviária da cidade. A identidade do casal envolvido não foi divulgada.

Alegação de abuso sexual

O motivo da agressão teria sido uma alegação de abuso sexual por parte do médico contra a esposa grávida durante um exame. A Polícia Civil está investigando o caso, e nos próximos dias a mulher do suspeito será ouvida como parte das investigações. No entanto, a Prefeitura de Irati informou que a acusação de abuso sexual não foi comprovada durante uma investigação interna.