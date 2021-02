Médico é acusado de tomar duas doses da vacina contra a covid-19

Um médico é acusado de tomar duas vezes a vacina contra o coronavírus em um intervalo de apenas quatro dias em Pernambuco. As doses teriam sido tomadas em cidades diferentes do Agreste Pernambucano. A Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Saúde investigam o caso.

A irregularidade foi identificada depois que um servidor tentou registrar o médico no sistema de vacinação para pessoas imunizadas e percebeu que o nome do profissional já constava.

Com a informação, o servidor identificou que o nome do médico constava como pessoa vacinada no dia 22 de janeiro, em Caruaru, e no dia 26 de janeiro, em Lagoa do Ouro. O imunizante foi tomado duas vezes no intervalo de quatro dias.

A irregularidade é acompanhada pelo Conselho de Medicina e pelo Ministério Público.