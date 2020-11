Médico dopa jovem e faz aborto forçado

Um médico que não teve a identidade revelada, foi exonerado de suas funções após dopar e fazer um aborto em uma adolescente de 17 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso. O caso ocorreu em Tocantins, 863 km de Manaus.

De acordo com a apuração da polícia, o médico é casado, suspeitou que a jovem pudesse estar grávida e levou a menor para casa dele, onde fez um exame de ultrassonografia e confirmou a gestação. Em seguida, dopou a adolescente e com as mãos manipulou o útero da jovem causado um forte sangramento.

A polícia disse ainda, que quando a adolescente acordou, o médico disse que ela estava com um cisto e a mandou ir para casa. Mas como o sangramento não parou, a jovem decidiu procurar uma unidade de saúde e foi comprovado o aborto.

No hospital, ela passou por um procedimento de curetagem e continua internada, pois foi diagnosticada com Covid-19.

Por meio de nota, a Prefeitura de Tocantins disse que repudia este ato e espera que a polícia tome as medidas necessárias para o caso. O conselho tutelar do município está acompanhando toda a situação. O caso está sendo investigado pela polícia.