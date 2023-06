Médica de 27 anos morre de embolia pulmonar após fraturar o pé durante passeio

A jovem médica Adriana Rodrigues Laurentino, de 27 anos, morreu de embolia pulmonar após fraturar o pé esquerdo durante passeio em uma cidade da Bahia, no último sábado (24).

Ao machucar o pé, a médica optou por visitar a família no Acre durante o período de recuperação. No entanto, a jovem passou mal ainda no aeroporto de Brasília, onde havia uma conexão na viagem rumo ao Acre.

VEJA MAIS

Ela recebeu atendimento médico por uma equipe especializada no aeroporto que informou que a mesma seria encaminhada para um hospital do Distrito Federal, ação que ela se recusou, pedindo para seguir viagem. Em relato, a prima da jovem, que também é médica, informou que ficar na capital do DF seria o ideal naquela circunstância. “Fizeram todos os procedimentos corretos, toda documentação e iam encaminhar ela para um hospital de Brasília. Esse seria o correto”.

“Ela conversou com a médica e pediu para vir para o Acre, a médica acabou concordando, deu o laudo dela e ela seguiu o voo. Esse foi o erro. É muito importante que um médico, mesmo que a paciente peça de todas as formas possíveis para seguir viagem, não deixar já que corre o risco de morte no voo. Ela não tinha como embarcar”, lamentou.

Adriana chegou a encontrar a família e a passar o dia com eles, se sentindo mal durante a noite. “Oito horas da noite, mais ou menos, vim embora para casa e quando foi umas 9 horas, minha mãe me ligou pra eu correr pro hospital que ela estava sendo intubada. Ela morreu 11 horas da noite do sábado, foi muito rápido”, lembrou.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)