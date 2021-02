MEC fixa prazo para inscrição no Sisu de 6 a 9 de abril; veja cronograma

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 10, que as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerão entre os dias 6 e 9 de abril. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e que tenham interesse em concorrer a uma vaga em universidades públicas deverão realizar sua inscrição por meio da página do Sisu. O resultado da chamada única da primeira edição de 2021 será publicado no dia 13 de abril.

Estão aptos a se inscrever no Sisu os candidatos que fizeram o Enem 2020 que não zeraram na prova de redação e que não tenham participado como treineiros. De acordo com o MEC, as datas para os candidatos aprovados efetuarem a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino escolhida no Sisu será de 14 a 19 de abril.

Os inscritos que não forem aprovados na chamada única do Sisu ainda poderão disputar uma das vagas ofertadas através da lista de espera. O prazo para manifestar interesse nesta lista será de 13 a 19 de abril.

O Enem 2020 foi realizado de forma presencial nos dias 17 e 24 de janeiro e na versão digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro deste ano em razão da pandemia do coronavírus.

O Sisu é o sistema do Ministério da Educação em que são ofertadas vagas para acesso ao ensino superior em instituições públicas federais, estaduais ou municipais Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida no Enem, que nesta edição terá a divulgação dos resultados finais dos participantes só no fim de março.

As instituições de ensino federais poderão ter vagas reservadas para quem se formou em escola pública e para alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência. O candidato que optar por uma determinada modalidade de concorrência estará concorrendo apenas com os candidatos que tenham escolhido a mesma opção.

Veja abaixo o cronograma de inscrição do Sisu:

6 a 9 de abril: inscrições

13 de abril: resultado da chamada única

13 a 19 de abril: prazo para entrar na lista de espera

14 a 19 de abril: matrícula da chamada única