Mandioca gigante chama atenção no Mato Grosso do Sul e ganha destaque no Globo Rural

Uma mandioca de 1,25 metros, plantada no quintal da casa do servidor público José Mário Gomes de Souza, de 63 anos, chamou atenção dos moradores de Terenos, cidade a 32 quilômetros de Campo Grande (MT), e ganhou destaque na edição do Globo Rural (TV Globo) deste domingo (24). A mandioca gigante foi encontrada no moment​o em que José mandou limpar o quintal de sua residência. Ele havia plantado mandioca e acabou passando da época de colher. Com o mato que cresceu entre os pés dos tubérculos, resolveu arrancar as raízes e se deparou com a surpresa.

VEJA MAIS

“A história se espalhou aqui na cidade, os mais antigos disseram que nunca viram uma [mandioca] desse tamanho”, explica José Mário.

A limpeza no quintal foi feita no dia 14 deste mês, mas somente no dia 17 é que Mário resolveu “expor” a mandioca gigante. Ele levou as raízes na feira central de Terenos para que a população pudesse ver. “Eu trouxe porque o pessoal não estava acreditando, viram fotos e acharam que não era verdade, aí eu trouxe aqui”, afirmou José.

Quem também se espantou com o tamanho do tubérculo foi o prefeito Henrique Wankura Budke (PSDB) que, segundo José, pediu permissão para apresentar a raiz gigante na capital. “Ele falou que queria levar para uma feira do produtor em Campo Grande para mostrar que Terenos colheu uma mandioca gigante”, disse José.

José colheu mais mandiocas no quintal, entretanto, essa foi a maior e ele acredita que por ter passado do tempo da colheita, o exemplar gigante nem vai servir para o consumo. Mesmo que tivesse sido colhida no tempo certo, ele não iria comer. “Vou deixar ela para exposição mesmo, o povo quer ver de perto, não acredita nas fotos”, relata o servidor.