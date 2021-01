Mais de 3 milhões de candidatos faltam ao segundo domingo de Enem

FUTEBOL

Chapecoense presta apoio ao Palmas após trágico acidente aéreo: 'Infelizmente, sabemos como é'

Presidente e quatro jogadores do Palmas, além do piloto morreram na manhã deste domingo no Tocantins; Chapecoense perdeu atletas, integrantes da comissão técnica e dirigentes em acidente que matou 71 pessoas na Colômbia em 2016