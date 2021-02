Mais de 200 doses de vacina são perdidas após pane elétrica em policlínica

A vacinação em uma cidade inteira foi suspensa após uma pane elétrica em um refrigerador da policlínica, onde vacinas contra a covid-19 estavam estocadas. Foram perdidas 229 doses, o que equivale a 37% do total de doses recebidas pelo município de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A perícia foi realizada nesta segunda-feira (15), pela Polícia Civil.

Por meio das redes sociais, a prefeitura explicou que a pane aconteceu no último final de semana e que “está tomando todas as providências para averiguar o motivo da pane, bem como a reparação imediata”.

Ainda de acordo com a nota, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou uma avaliação de todas as doses do imunizante. “A prefeitura se compromete a brevemente informar à população sobre as causas deste problema, bem como as soluções tomadas”, disse o texto.

Mais tarde nesta segunda-feira, a prefeitura informou que o problema só foi constatado nesta manhã, "quando as funcionárias da equipe de vacinação iniciaram seu turno de trabalho". Também, que "o técnico da empresa, após vistoria no equipamento, verificou defeito raro no termostato do refrigerador, que, segundo informou, em mais de 30 anos de trabalho e mais de 500 manutenções, constatou apenas cinco semelhantes até hoje".

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “os investigadores fazem os levantamentos iniciais e outras informações serão passadas em momento oportuno”.