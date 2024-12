Mais de 1 milhão de doses de vacina contra a covid-19 chegam ao Brasil nesta terça-feira

Cerca de 1,5 milhão de doses da vacina Serum, contra a covid 19, chegarão ao Brasil até esta terça-feira (10). O novo lote será entregue a todos os estados e ao Distrito Federal e tem o objetivo de imunizar a população contra o vírus.

Com eficácia de 90% contra casos sintomáticos em adultos, as doses fazem parte de um lote de cerca de 70 milhões de unidades que foram compradas pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de abastecer os estoques do Sistema Único de Saúde por dois anos.

A expectativa é que o Programa Nacional de Imunizações distribuía a vacina nas próximas semanas, com o intuito de entregar 5 milhões de doses entregas até o fim de dezembro.

Produzida pela Zálika Farmacêutica, a vacina da Serum apresenta excelentes resultados de eficácia, além de possuir um maior prazo de validade e facilidade de armazenamento. A Anvisa já aprovou o imunizante, que será aplicada para pessoas acima de 12 anos. As crianças seguem sendo vacinadas com o produto produzido pela Pfizer.

O governo brasileiro vem recomendando a imunização contra a covid-19 como o calendário básico desde o início do ano para crianças em todo o país. A vacinação também é indicada para gestantes, e doses de reforço para grupos vulneráveis e idosos.

Indígenas e quilombolas, pessoas com deficiências ou comorbidades, ou ainda aquelas que estão privadas de liberdade, devem receber uma dose anual.