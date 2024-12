Cobreiro é herpes-zóster? Veja o que é a doença, sintomas e tratamento

O herpes-zóster, ou apenas herpes, é provocada pelo Vírus Varicela-Zóster (VVZ), o mesmo que causa a catapora. Também chamada de cobreiro, o herpes é uma doença com manifestação na pele e surge, frequentemente, em pessoas com doenças crônicas (hipertensas e diabéticas, por exemplo), com câncer, aids e outras condições de saúde. Ao pegar catapora, o VVZ fica em estado de latência no organismo (ou seja, “adormecido") e é reativado quando há comprometimento imunológico, como queda na imunidade.

VEJA MAIS

O que é o herpes-zóster?

O herpes-zóster, também chamada apenas de herpes ou cobreiro, é uma doença viral provocada pelo Varicela-Zóster (VVZ). A infecção se manifesta na pele, com lesões.

Quem pode ter herpes-zóster?

Qualquer pessoa pode desenvolver herpes-zóster, também chamado apenas de herpes ou cobreiro. Aqueles que possuem doenças crônicas (hipertensão e diabetes, por exemplo), câncer, aids ou outras condições de saúde que afetam o sistema imunológico são mais propensos a reativarem o Vírus Varicela-Zóster (VVZ). Da mesma maneira, pessoas com baixa imunidade também possuem mais chances de manifestarem a doença. O herpes-zóster é infeccioso, ou seja, pode ser repassada após contato.

Quais os sintomas do herpes-zóster?

O herpes-zóster, herpes ou cobreiro se manifesta com lesões na pele. Entretanto, antes de aparecerem as manchas e feridas, outros sintomas são manifestos no paciente, como:

Ardor e coceira no local,

Dor de cabeça,

Dores nos nervos,

Febre,

Mal-estar,

Sensação de formigamento, agulhada, adormecimento e pressão.

Como prevenir herpes-zóster?

O herpes-zóster, herpes ou cobreiro pode ser prevenido e controlado por meio da vacinação. Além disso, outras medidas devem ser tomadas, como:

Lavar as mãos após toque nas lesões,

Isolar pacientes com varicela,

Isolar pacientes internados,

Desinfeccionar objetos utilizados,

Realizar imunoprofilaxia em ambiente hospitalar.

Qual o tratamento para herpes-zóster?

O herpes-zóster, também chamado apenas de herpes ou cobreiro, possui tratamento específico para cada caso da doença. Pessoas que não possuem risco de agravamento, podem tratar com antitérmico (para febre) e analgésico não salicilato (para a dor), segundo o Ministério da Saúde. Por outro lado, aquelas que possuem risco de agravamento devem tratar a doença com Aciclovir oral ou por via endovenosa. Antes de iniciar o tratamento, deve-se procurar o auxílio de profissionais da saúde.