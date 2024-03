Mais da metade da população brasileira mora a até 150 quilômetros da costa, revela Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (21), dados do Censo 2022 que apontam que 111,28 milhões de brasileiros residem em áreas próximas ao litoral do país, abrangendo domicílios situados a até 150 quilômetros da costa. Essa cifra representa 54,8% do total da população registrada em 2022, que era de 203,08 milhões.

Comparativamente a 2010, houve um acréscimo de quase 5 milhões de habitantes nessa região costeira (em 2010 eram 106,37 milhões). Entretanto, a proporção da população residente no litoral em relação ao total nacional diminuiu, visto que na época representava 55,8%.

Levantamento também aponta número de pessoas em área de fronteira

A pesquisa também evidencia que 9,42 milhões de pessoas residem na faixa de fronteira, situada a até 150 quilômetros dos limites territoriais do Brasil, correspondendo a 4,6% da população total do país. Partes do litoral sul do Rio Grande do Sul e do noroeste do Amapá estão tanto na faixa litorânea quanto na faixa de fronteira.

Em números absolutos, observou-se um aumento de 603 mil indivíduos na população da faixa de fronteira. Contudo, em termos proporcionais, a porcentagem em relação à população total permaneceu em 4,6%.

Essas informações foram obtidas através da análise dos dados populacionais e domiciliares de cada um dos 452.388 setores censitários do Censo 2022. Os dados englobam informações sobre totais da população e domicílios, assim como o tipo de domicílio, abrangendo categorias como particular, coletivo, permanente, improvisado, ocupado ou vago.