Mãe vai parar em hospital após ‘apagar’ ao tomar drink em aniversário da filha

Uma jovem chamada Lavynia Campos compartilhou nas redes sociais, nesta semana, um vídeo onde mostra uma situação inusitada envolvendo a própria mãe. Durante a comemoração do aniversário de 18 anos da jovem, a irmã e a mãe saíram para jantar. Na ocasião, a mãe de Lavynia tomou um drink, apagou na mesa do restaurante e teve que ser levada às pressas para um hospital.

Bem humorada, Lavynia Campos filmou toda a situação e mostrou aos seguidores das redes sociais. Nas imagens feitas pela jovem, a mãe aparece desmaiada no restaurante e é ajudada pela equipe do estabelecimento. Momentos depois, a mulher aparenta estar melhor e as filhas continuam a comemoração. No entanto, ela voltou a passar mal e saiu do local carregada direto para um hospital.

“Aqui, ela já está sentindo o gostinho do álcool vindo. O parabéns, olha que parabéns bonito”, diz a jovem em um trecho do vídeo.

A mãe da jovem só saiu do hospital no dia seguinte, por volta de 16h. Ela retorna para casa recuperada e com um buquê de flores e um bolo para a filha. Assim que vê Lavynia, a mãe canta parabéns como uma maneira de se desculpar pelo ocorrido na noite anterior.

Nas redes sociais os internautas se divertiram com a situação e deixaram vários comentários. “Enquanto a mãe tá desmaiada o pai tá enchendo o copo”, disse um. “Foram 18 anos te aguentando, deixa ela”, disse outra pessoa.