Mãe reconhece roupas do filho desaparecido no meio de ossada encontrada

Uma ossada humana foi encontrada por um morador do loteamento Cláudio Pacheco, localizado na Zona Leste de Teresina, Piauí, por volta das 11h desta terça-feira (24). Além do crânio e outros ossos menores, também foi encontrado no local um calção rasgado.

VEJA MAIS

A guarnição do 5° Batalhão de Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deve investigar se a ossada pertence a um adolescente de 13 anos que desapareceu em uma festa organizada na mesma região, há um mês.

Os exames periciais devem confirmar se o material pertence ao jovem. No entanto, a mãe do garoto afirmou ter reconhecido a roupa do filho durante uma entrevista à TV Antena 10. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o material.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)