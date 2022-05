Nova ossada é encontrada em Brumadinho após três anos da tragédia

Uma nova ossada foi encontrada pelas equipes do Corpo de Bombeiros, na segunda-feira (2), na região onde aconteceu o rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Com informações da Folha de S. Paulo.

Até o momento, a corporação não confirmou se o material pertence a uma das vítimas que ainda não foram identificadas na tragédia. A ossada foi enviada para análise da Polícia Civil. A nota dos Bombeiros informa que "considerando a relevância e características do material, há boas possibilidades de eventual nova identificação.”

O último corpo identificado foi em 29 de dezembro do ano passado, e era de uma mulher de 49 anos que trabalhava como analista de operações da Vale. A localização ocorreu em área chamada "Esperança 1" a partir da descoberta de um segmento corpóreo. Após o achado, os bombeiros explicam que foi feita uma busca especializada e, então, encontrada a nova ossada, que tem aproximadamente 40 segmentos.

"Daremos continuidade aos trabalhos nos próximos dias, buscando novos encontros", disse, em vídeo, o tenente Sandro Júnior, do Corpo de Bombeiros do estado. A corporação mantém as buscas na região atingida há 3 anos. Atualmente, eles utilizam um esquema híbrido, que trabalha juntamente com maquinário utilizado para peneiramento.

Segundo a Polícia Civil, os trabalhos em relação à ossada encontrada estão em andamento. No entanto, não foi informado quando deverão ser concluídos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)