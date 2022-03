Mãe entrega filho ao conselho tutelar e ameaça atear fogo na criança caso seja devolvida

Uma mãe entregou o filho de 11 anos ao Conselho Tutelar de Gouvelândia (GO), no último domingo (06/03), alegando que a criança morreria se ficasse com ela. A primeira informação, dada por pessoas da área, é que a mulher iria atear fogo na criança. O garoto era o único dos nove filhos da mulher que ainda morava com ela.

Um novo áudio foi enviado ao conselheiro tutelar responsável pelo caso e a mulher conta que a criança pode morrer se ficar com ela:

“Se não for o Conselho Tutelar, nós não sabemos o que vamos fazer também, não. Ele vai acabar morrendo pela nossa mão. É mais fácil entregar para o Conselho Tutelar, que ele sabe o que faz”, diz a mãe.

Após o menino ser entregue, uma tia-avó foi designada para cuidar dele até tudo ser resolvido, pois o pai do garoto é falecido. Ao conseguir falar com a tia-avó, por telefone, o conselheiro ouviu a mãe do garoto gritando no fundo: “não traz a criança de volta, senão eu vou queimar ela viva”. A mulher não mora com a tia, mas estava no local no momento do contato.

Outros dois filhos da mesma mãe já vivem com a tia que agora será responsável pelo garoto de 11 anos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)