Mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa; adolescente foi vítima de estupro

Uma mulher de 53 anos e uma jovem de 15, mãe e filha, foram encontradas mortas em casa com perfurações por arma branca em várias partes do corpo. O caso aconteceu em Guarulhos, Grande São Paulo, no último domingo (17). O corpo da adolescente, além do esfaqueamento, apresentou sinais de estupro.

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho que avistou os corpos das vítimas. Ao chegar no local, a equipe constatou que os assassinatos haviam sido cometidos há cerca de 17 horas. Ainda não se tem informações sobre os culpados ou a motivação do crime. O caso da mãe está sendo investigada como homicídio e o da jovem como estupro seguido de morte.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e estão sob investigação.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com