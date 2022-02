Mãe descobre morte do filho através de programa de TV

Maria de Fátima Oliveira descobriu a morte do filho, Kristofer Enzo Neves Oliveira, de 15 anos, após ver a bicicleta do jovem no jornal local. Ela e as filhas reconheceram a bicicleta usada pelo adolescente após ser noticiado um atropelamento na TV.

A mãe acreditava que o filho estava na escola. Mas, após ver a reportagem, a família procurou informações sobre o garoto e soube que ele havia sido atropelado por um ônibus.

O acidente

Segundo testemunhas, o adolescente estava em uma bicicleta e foi atropelado por um ônibus, logo após cair na via. O adolescente estaria na canaleta exclusiva para ônibus e, após perder o equilíbrio, caiu na pista e foi atropelado por outro coletivo que seguia atrás.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem não apresentava sinais vitais. Outros motoristas contaram que escutaram as buzinas dos ônibus pouco antes do atropelamento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)