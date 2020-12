Mãe denuncia que filha de 18 anos foi abusada sexualmente em hospital

A mãe de uma jovem de 18 anos internada em um hospital denuncia que a filha foi abusada sexualmente por um médico durante um exame. O caso é investigado pela polícia.

A jovem está internada em um hospital e Icaraí, em Niterói, na região metropolitana do Rio, desde o último dia 27, para tratar de convulsões.

De acordo com postagem feita por genitora, a filha teria dito que acordou assustada “com um médico tocando as partes íntimas”. Além disso, a mãe afirmou que o hospital não estaria oferecendo informações sobre a jovem além de não permitir a visitação.

Em nota, a unidade de saúde afirmou que as alegações são “desprovidas de qualquer veracidade” e que pretendem manchar a imagem do local. As acusações foram encaminhadas ao departamento jurídico para adotar as providências judiciais cabíveis.

O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Niterói) que vai ouvir a mãe nesta sexta-feira (4). Os médicos envolvidos no atendimento também vão prestar depoimento.