Mãe de gêmeas mortas com intervalo de dias é presa no RS

A mãe de duas meninas gêmeas, de 6 anos, foi presa nesta quarta-feira (16) em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, após as filhas morrerem com um intervalo de oito dias. Segundo o delegado Cleber Lima, resposável pelo caso, a principal suspeita é que a mãe tenha assassinado as filhas, Antônia e Manoela.

Manoela faleceu no dia 7 de outubro, enquanto Antônia morreu na última terça-feira (15). A Polícia Civil informou que já foram realizados todos os procedimentos periciais e que as investigações continuam para esclarecer as causas das mortes.

VEJA MAIS

Graciano Ronnau, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, afirmou que Antônia foi encontrada em parada cardiorrespiratória e apresentava sintomas semelhantes aos da irmã, incluindo estar urinada. Ambas foram socorridas em casa, no bairro Morada Verde.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comudica) divulgou nota informando que vai apurar se houve falhas do conselho tutelar no acompanhamento das crianças. Segundo o Comudica, não havia denúncias de maus-tratos contra as gêmeas, nem indícios de negligência que justificassem uma investigação anterior.