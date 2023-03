Mãe de brasileiro preso com carne humana em mala diz que filho passou 'humilhações e extorsões"

Carla Pimentel, a mãe de Begoleã Fernandes, o brasileiro de 26 anos que foi detido no Aeroporto de Lisboa com carne humana na mala e é o principal suspeito de assassinar Alan Lopes, 21 anos, também brasileiro, em Amsterdã, afirmou que seu filho foi submetido à "extorsão" e "humilhação".

Em um desabafo feito em um grupo privado nas redes sociais, Carla afirmou que o filho foi vítima de "brasileiros corruptos", mas não especificou quem seriam essas pessoas. Resumiu-se apenas a dizer que tudo será esclarecido com o decorrer do processo judicial e descreveu o filho como um rapaz "trabalhador, lutador, honesto, gentil e leal".

Carla também expressou suas condolências à família da vítima e disse que sua mensagem é "em respeito" àqueles que foram solidários com sua família. "Sinto a dor da mãe de Alan".

Segundo a família, Begoleã precisou passar por uma cirurgia depois que os nervos da mão foram rompidos e que sofreu ferimentos na barriga. "Queria meu filho comigo, e há algum tempo já havia um povo orando a meu pedido, porque eu não aguentava mais ver as humilhações e extorsões que ele vinha passando em meio a alguns. (...) Infelizmente tudo aconteceu desta forma. Infelizmente carregará essa tristeza pela vida. Porém, mais entristecedor é ver pessoas que estão se promovendo em cima de tal fato", lamentou a mãe do suspeito.

Carla também anunciou a criação de um "álbum" em homenagem a seu filho. Ela criou uma página no Instagram, em nome de Begoleã, com a descrição: "com a humilde intenção de renovação", na qual postou uma foto dele e uma passagem bíblica na legenda. Até o final da tarde desta sexta-feira (3), o perfil tinha pouco mais de 140 seguidores.

A versão da família da vítima

Antônia Lima, mãe de Alan Lopes, disse que Begoleã frequentava a casa da família, onde muitas vezes era acolhido por seu filho por não ter "moradia fixa" em Amsterdã. Ela relata que o suspeito "comia na mesa com eles" e devia dinheiro a seu filho "há muito tempo".

Antônia afirma que não entender por que o suspeito acusou Alan de ser canibal e não sabe se Begoleã teve alguma "alteração psicológica", mas acredita que ele teve um "surto". "Ele já devia dinheiro ao meu filho há muito tempo, mas não acredito que isso tenha sido o motivo. Eu acho que ele é doente. Quanto às acusações de que Alan era canibal, isso é absurdo e não consigo nem comentar esse assunto".