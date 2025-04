Mãe ameaça denunciar bandidos e é morta com ajuda da própria filha

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na última terça-feira (22) em Porto Seguro, na Bahia, suspeita de ter participado do assassinato da própria mãe. O crime aconteceu um dia antes, na segunda-feira (21), dentro da casa da vítima.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, Yane Soares Matos, de 44 anos, foi morta a tiros. Durante o depoimento, a filha confessou envolvimento no homicídio e afirmou fazer parte de um grupo criminoso que atua nos distritos de Caraíva e Pindorama, na mesma região.

Ainda de acordo com a polícia, a adolescente disse que a mãe foi morta por causa de dívidas com traficantes e por não aceitar a ligação da filha com a quadrilha. Yane também teria ameaçado denunciar os criminosos.

A jovem está sob responsabilidade da Vara da Infância e da Juventude. A Polícia Civil continua investigando o caso e busca três homens suspeitos de terem participado do assassinato.