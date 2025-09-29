Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Lula veta mudança na Lei da Ficha Limpa que beneficiava Arruda, Garotinho e Cunha

Presidente vetou trechos que tratam da retroatividade e que poderiam beneficiar os políticos já condenados

O Liberal
fonte

Projeto de lei é de autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), e entrou e saiu da pauta, pelo menos quatro vezes, nos últimos dois anos, por falta de consenso (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vetou, nesta segunda-feira (29), trechos da lei aprovada pelo Congresso que mudava a Lei da Ficha Limpa e, na prática, reduzia o tempo de inelegibilidade. A matéria poderia beneficiar os ex-governadores José Roberto Arruda (PL), do Distrito Federal, e Anthony Garotinho, do Rio; e o ex-deputado federal Eduardo Cunha.

Atualmente, os oito anos de inelegibilidade previstos na Ficha Lima começam a contar somente após o fim do mandato, o que pode estender o prazo para mais de 15 anos. O Congresso aprovou, no início deste mês de setembro, o projeto que antecipa esse início da contagem e unifica em oito anos o período de inelegibilidade, com limite de 12 anos em caso de múltiplas condenações.

Lula teria vetado os itens da lei que tratam da retroatividade e que poderiam beneficiar os políticos já condenados. Os vetos estão previstos para serem publicados nesta terça-feira (30), em edição do Diário Oficial da União.

Palavras-chave

panorama

política
Brasil
