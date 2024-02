Lula confirma concurso da Caixa com 4 mil vagas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para confirmar que serão ofertadas 4 mil vagas no novo concurso da Caixa Econômica Federal. De acordo com o mandatário, o edital do certame deve ser publicado amanhã.

No seu perfil no X, antigo Twitter, Lula afirmou que conversou com o presidente da instituição financeira sobre o concurso, que será uma “oportunidade de fortalecimento do serviço público federal”.

As oportunidades serão divididas em 2 mil para técnico bancário de carreira recorrente e outras 2 mil para a área de tecnologia.

A previsão é que as provas aconteçam ainda no primeiro semestre deste ano e, a convocação, até o final do ano. A remuneração, com benefícios, pode chegar a até R$ 6 mil. A banca responsável pelo concurso é a Fundação Cesgranrio.