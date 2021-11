Lojista reage e esmurra homem que tentou estuprá-la: “Sai daqui, seu nojento”

A proprietária de uma loja em Santa Rita do Sapucaí (MG) foi vítima de uma tentativa de estupro dentro do próprio estabelecimento no último dia 11 e usou as redes sociais para relatar a experiência aterrorizante que teve como forma de alertar e conscientizar outras mulheres. As informações são do portal Metrópoles.

Fernanda Aparecida Silva, de 27 anos, contou que estava sozinha na loja quando um homem, passando-se por cliente, entrou e alguns momentos depois ordenou a ela que fosse para dentro do provador. Acreditando tratar-se de um roubo, ela se dirigiu à cabine como forma de manter o homem tranquilo esperando que ele levasse o que queria e não fizesse nada à ela.

Porém, quando já estava no provador, o homem a encurralou e tentou atacá-la. Na 6ª Delegacia de Polícia Militar da região, ela relatou que por alguns segundos ficou sem reação em virtude do choque. Mas encontrou forças para reagir e desferir um murro no peito do agressor.

“Eu estava encurralada na cabine, me debatendo porque ele era muito grande. Ele tentava tirar a minha calça, mas não conseguia, porque estava bem apertada. Uma hora, ele arrebentou o botão e colocou a mão por dentro da minha calcinha. Eu não conseguia falar, a voz não saía. Não sei de onde tirei forças para dar um murro no peito dele. No mesmo momento, eu finalmente recobrei a voz e falei: ‘Sai daqui, seu nojento, vou gritar”, contou Fernanda.

Após a tentativa de estupro, o agressor a chamou de louca e saiu do local caminhando normalmente. Fernanda descreveu-o como sendo um homem branco, gordo e alto, com cerca de 1,80 m e 100 kg. Ele usava óculos grossos, tipo fundo de garrafa, camiseta rosa, bermuda vinho e máscara preta. A polícia segue em busca do criminoso.

Em uma publicação no Facebook, que já tem 1,8 mil compartilhamentos, Fernanda contou aos prantos sobre o ocorrido e pediu para que as pessoas parem de julgá-la pela roupa que vestia. “Serve de alerta para todas as mulheres: gente, não é roupa, não é nada, porque eu estava vestida de calça, camiseta. Então não culpe a mulher, porque isso aí é o homem sem-vergonha”, desabafou a vendedora.