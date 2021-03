'Loba do Tinder' é presa após dar golpe em 100 'crushes' de vários estados

Patrícia Coutinho, de 31 anos, conhecida como "Loba do Tinder", foi presa pela segunda vez, nessa quarta-feira (10), em Campinas (SP), por suspeita de aplicar golpes em, ao menos, cem vítimas de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, que ela conhecia em aplicativos de relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, ela exibia fotos sensuais para atrair vítimas. Após ganhar a confiança, a "Loba" produzia fotos e vídeos que provavam o envolvimento com ela e depois pedia dinheiro para expor o relacionamento nas redes sociais. Entre as vítimas está um delegado da Polícia Federal e a polícia investiga o envolvimento da mulher com políticos de Brasília.

Patrícia é procurada pela polícia do Distrito Federal e investigada, desde 2017, por crimes de estelionato, difamação e extorsão, por usar o aplicativo de relacionamento para aplicar golpes.

A polícia chegou até a mulher durante outra investigação de estelionato. Ela já havia sido presa em 2018 no distrito federal depois de cometer os mesmos crimes. Na época, chegou a ficar seis meses na prisão, mas ganhou direito de cumprir a pena no regime semiaberto.