Levantamento afirma que gastos com filho podem chegar a R$ 1,5 milhão

Ter filhos é o sonho de muitas famílias, porém cada vez mais pais e mães têm privilegiado o planejamento. A razão para isso envolve aspectos pessoais, profissionais e também econômicos. Em relação a esse último quesito, o planejador financeiro Guilherme Baía fez os cálculos para saber quanto as famílias de diferentes classes sociais podem gastar com uma criança ao longo dos anos.

O especialista levou em conta as despesas médias com educação, lazer e atividades complementares, alimentação e despesas gerais com saúde, conforme a idade do filho. Os dados mostram que o custo desses cuidados pode variar de R$ 155 mil a R$ 1,5 milhão.

O levantamento de Baia mostra que os valores sobem de acordo com classe social. Segundo a análise, famílias com renda mensal de até três salários mínimos podem chegar a um gasto total de R$ 155.641,00. No caso das famílias de classe C, que possuem rendimentos de até seis salários mínimos, o valor por filho pode ser de R$ 521.194,00. Já famílias de classe B, com renda de até 10 salários mínimos, chegam a gastar R$ 1 milhão, enquanto o grupo de classe A, que recebe até 25 salários, alcança gastos de R$ 1.591.271,00.

Guilherme Baia esclarece que esse tipo de estudo ajuda os pais a categorizarem os gastos e saberem onde investir, considerando seus objetivos na criação dos filhos. “Vale ressaltar que o dinheiro é instrumento, não é objetivo. Você não tem que juntar uma determinada quantidade de dinheiro para poder ter um filho. Você tem que pensar no filho que quer ter, na vida que pode levar, e daí determinar quanto dinheiro vai se tornar necessário”, afirma o planejador financeiro.