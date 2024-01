Leilão da Receita Federal tem iPhone 14 Pro Max por R$ 1 mil; veja outros itens e como participar

A Receita Federal realizará mais um leilão de celulares, veículos, joias, eletrodomésticos entre outros itens no dia 30 de janeiro, a partir das 9h. Ao todo, são 74 lotes disponíveis para os lances. Entre os destaques do leilão está um iPhone 14 Pro Max de 128 GB e um iPhone 8 Plus 64 GB, que estão sendo oferecidos por um lance mínimo de R$ 1 mil cada. Outro lote que chama a atenção é o de um Volkswagen SpaceFox, que está sendo oferecido por um lance mínimo de R$ 18 mil. O carro é um modelo seminovo.

Todos os bens vendidos pela Receita Federal são mercadorias apreendidas ou abandonadas na Delegacia do órgão público de Ribeirão Preto, São Paulo. Confira outros itens disponíveis e saiba como participar do leilão.

Além dos iPhones, o leilão também oferece outros itens interessantes com valores acessíveis, como:

Uma câmera fotográfica Sony 541200 a partir de R$ 4 mil;

a partir de R$ 4 mil; Uma bicicleta elétrica a partir de R$ 500;

a partir de R$ 500; Dois smartphones Poco M3 Pro 6GB e Poco Redmi 4GB , cada um a partir de R$ 250;

e , cada um a partir de R$ 250; Um patinete elétrico a partir de R$ 1 mil;

a partir de R$ 1 mil; Um Volkswagen Gol seminovo a partir de R$ 15 mil.

No entanto, o lote mais caro a ser arrematado é o número 12, com lances a partir de R$ 250 mil. O lote conta com mais de 20 mil displays para celulares.

Itens disponíveis no Leilão da Receita Federal

Smartphones;

Smartwatches;

notebooks;

tablets;

switches;

roteadores;

modens;

drones;

câmeras fotográficas;

filmadoras;

componentes e periféricos de informática;

acessórios e peças de celular;

fones de ouvido;

consoles de videogame;

equipamentos de áudio e vídeo;

projetores;

antenas;

ferramentas;

peças mecânicas;

produtos químicos e têxteis;

itens de pesca;

artigos de toucador;

carteiras;

bolsas;

calçados;

vestidos;

calças e jaquetas;

bicicletas;

patinetes elétricos;

automóveis;

uma carreta;

um cavalo mecânico.

Como participar do Leilão da Receita Federal

Para participar do leilão e fazer algum lance, os interessados devem se cadastrar no Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), entre 25 e 29 de janeiro. Em seguida, selecione o edital de número 0810900/000003/2023 e escolher o lote que deseja fazer uma proposta.

O valor do lance deve, necessariamente, ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita.

Quem pode participar do Leilão da Receita Federal

Pessoas físicas interessadas em participar do leilão devem estar dentro dos seguintes critérios:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF) ;

; possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para as pessoas jurídicas, os termos são os seguintes:

possuir cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)