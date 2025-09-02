STF retoma julgamento de Bolsonaro: acompanhe ao vivo os detalhes
Defesas dos réus serão ouvidas a partir das 14h; sessão faz parte da ação penal que julga tentativa de golpe de Estado
A partir das 14h desta terça-feira (2), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma a sessão do julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado.
Durante a tarde, será a vez das defesas se manifestarem, seguindo a ordem determinada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.
Ordem das manifestações das defesas
Os advogados de defesa terão a palavra na seguinte sequência:
- Tenente-coronel Mauro Cid, por ter firmado delação premiada;
- Alexandre Ramagem;
- Almir Garnier;
- Anderson Torres;
- Augusto Heleno;
- Jair Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira;
- Walter Braga Netto.
Entenda o julgamento
O processo julga a atuação do grupo acusado de articular a tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022. Bolsonaro responde por cinco crimes e, em caso de condenação, pode pegar até 43 anos de prisão.
A previsão é de que o julgamento tenha oito sessões ao longo de cinco dias, com o veredicto sendo anunciado até 12 de setembro.
Contexto e próximo cronograma
É a primeira vez na história que um ex‑presidente é julgado no STF por crimes contra a democracia. Além de Bolsonaro, estão no banco dos réus integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista — militares e ex-ministros — com penas que, em caso de condenação, podem chegar a até 43 anos.
O veredicto está previsto para o dia 12 de setembro, ao final de oito sessões que ocorrerão em cinco dias.
