STF retoma julgamento de Bolsonaro: acompanhe ao vivo os detalhes

A partir das 14h desta terça-feira (2), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma a sessão do julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado.

Durante a tarde, será a vez das defesas se manifestarem, seguindo a ordem determinada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Ordem das manifestações das defesas

Os advogados de defesa terão a palavra na seguinte sequência:

Tenente-coronel Mauro Cid, por ter firmado delação premiada;

Alexandre Ramagem;

Almir Garnier;

Anderson Torres;

Augusto Heleno;

Jair Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira;

Walter Braga Netto.

Entenda o julgamento

O processo julga a atuação do grupo acusado de articular a tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022. Bolsonaro responde por cinco crimes e, em caso de condenação, pode pegar até 43 anos de prisão.

A previsão é de que o julgamento tenha oito sessões ao longo de cinco dias, com o veredicto sendo anunciado até 12 de setembro.

Contexto e próximo cronograma

É a primeira vez na história que um ex‑presidente é julgado no STF por crimes contra a democracia. Além de Bolsonaro, estão no banco dos réus integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista — militares e ex-ministros — com penas que, em caso de condenação, podem chegar a até 43 anos.

O veredicto está previsto para o dia 12 de setembro, ao final de oito sessões que ocorrerão em cinco dias.