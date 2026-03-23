VÍDEO: Jovens mostram habilidades na embaixadinha e surpreendem gringos: 'Preciso ir ao Brasil'

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra duas mulheres e dois homens fazendo movimentos precisos e extraordinários de embaixadinha, enquanto algumas pessoas os observam em uma quadra de esportes. Os movimentos que os jovens fizeram ganharam alcance tanto nacional quanto internacional, com americanos e espanhóis elogiando o talento dos brasileiros no futebol.

Entre os quatro jovens talentosos, duas mulheres ganharam destaque no vídeo após uma conseguir arrematar a bola no peito com facilidade e a outra fazer uma sequência de embaixadinhas sem deixar a bola cair no chão. "Uaaaaal, que orgulho ver as meninas jogando tão bem. Inspiração", escreveu uma mulher impressionada com a atitude das meninas e sentindo-se bem representada pelo futebol feminino.

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Nos comentários, os brasileiros elogiaram a performance dos jovens e o câmera do vídeo. "Melhor do que os jogadores, só o câmera. Vai fazer cinema, mano, vai ganhar muito dinheiro, que isso", disse um. "Se levar os 4 para os Estados Unidos na Copa do Mundo e só colocar o boné no chão e esperar os dólares", brincou outra pessoa. "Mano, isso deveria ser modalidade olímpica! Brabos!", realçou um terceiro.

Além de chamar a atenção dos brasileiros, as habilidades também surpreenderam algumas pessoas de outros lugares do mundo. "Eu preciso ir ao Brasil por uma razão", disse um americano. "Está no sangue deles", destacou outro dos Estados Unidos. "O que é isso? Eu quero jogar", revelou outro com a mesma nacionalidade. "Imagine estar em pleno jogo e você pede para passar a bola e te passam assim\", disse um espanhol.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)