Jovem morre baleado durante 'competição de cavalo de pau’

Um jovem chamado Rhennan Matheus, de 19 anos, que era estudante de Enfermagem, morreu na noite do último domingo (31). Ele levou um tiro no peito após se envolver em uma briga durante um encontro de pessoas que praticavam “cavalo-de-pau” com carros e motos. As informações são do Campo Grande News.

Rhennan Matheus (Reprodução: Divulgação)

A polícia registrou o caso como homicídio qualificado por motivo fútil, em uma delegacia de Mato Grosso, onde aconteceu o crime. Segundo testemunhas, o autor do assassinato é um homem apelidado de "Pulapão", que está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a morte de Rhennan aconteceu devido um desentendimento. Por volta das 22h, "Pulapão" estava em uma Volkswagen Saveiro junto com outras pessoas quando Rhennan, que estava fazendo "Zerinho" (gíria para cavalo-de-pau) no mesmo local, se aproximou e reclamou alguma coisa com o seu assassino.

Conforme o relato de testemunhas, no mesmo momento, o motorista da Saveiro entrou no carro, pegou um revólver e disparou contra Rhennan, que foi atingido do lado esquerdo do peito. Depois do tiro, "Pulapão" entregou a arma para um amigo que estava de moto, também fazendo zerinho, e fugiu do local.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para socorrer Rhennan, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.