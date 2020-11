Jovem morre asfixiado por dormir ao lado de gerador de energia no Amapá

A morte do técnico de informática Jehoash Vitor Monteiro, de 24 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Amapá. O jovem foi encontrado morto na sede de uma empresa de internet no município de Porto Grande, a pouco mais de 80 km da capital Macapá, durante o apagão que assola o estado. A hipótese é que ele tenha sido asfixiado, na noite do último dia 5, por monóxido de carbono liberado de um gerador de energia.

Um inquérito foi aberto para averiguar se houve omissão por parte da empresa e se a vítima estava em horário de trabalho no momento em que morreu. Agora, as autoridades aguardam o resultado da perícia, que deve ficar pronta em até 10 dias, para confirmar a causa do acidente. Até o momento, algumas testemunhas só foram ouvidas informalmente, mas funcionários da companhia Webflash prestarão depoimento nos próximos dias.

Uma das testemunhas relatou que, diante da queda de energia que afetou 13 dos 16 municípios do Amapá, o jovem aproveitou o gerador para dormir no local. O aparelho foi encontrado do lado de fora do estabelecimento quando a polícia chegou por volta de 7h30 do dia 6.

"A princípio, ele foi dormir na empresa e botou um gerador de energia dentro da sala onde estava. Praticamente não tinha saída de ar nem ventilação no local. Então, provavelmente, ele morreu asfixiado pelo monóxido de carbono. Esse tipo de gás não tem cheiro. A pessoa inala sem perceber", disse o delegado Bruno Braz, responsável pelo caso.

"Vamos apurar se ele foi para o local dormir e aproveitar que tinha gerador de energia por lá. Pelas informações que temos até agora, ele não estava de serviço, mas vamos ouvir o pessoal da empresa para saber se havia escala de trabalho, se tem plantão. Uma coisa é certa: ele morreu dormindo", concluiu.