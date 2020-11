Jovem mata pai após o homem tentar abusar sexualmente de sua namorada

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de matar o próprio pai no sábado (31). Ele foi detido junto com a namorada, de 17 anos, em um carro furtado em São Paulo, na segunda-feira (2). O casal afirma que o motivo do crime foi uma suposta tentativa de estupro contra a garota. A polícia não divulgou o nome dos envolvidos.

O corpo foi encontrado pela Polícia Militar em um porto de areia em chamas. Um exame realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), ainda no sábado, constatou que o homem havia sido agredido na cabeça. A morte foi causada por traumatismo craniano. Após o registro da ocorrência, a polícia começou a investigar o caso.

Na segunda-feira, a PM abordou um casal que estava em um veículo que tinha sido furtado. O jovem acabou confessando que matou o pai. De acordo com a investigação, ele disse que ia pegar a caminhonete de propriedade do pai, que estava manchada de sangue, para levá-la a um ponto, onde seria queimada. Depois, eles fugiriam para o sul de Minas Gerais para se esconder.

À Polícia Civil, tanto o jovem quanto a namorada disseram que o pai do rapaz tentou abusar sexualmente da garota após os três consumirem drogas na casa dele.

O suspeito, para se “defender”, acertou a cabeça do pai com um pedaço de madeira. O homem caiu, inconsciente. Depois, o jovem colocou o corpo já sem vida na caminhonete e levou até uma rodovia, onde ateou fogo para ocultar as provas.

De acordo com a investigação, durante a fuga, o carro ficou sem combustível e os dois decidiram voltar a pé uma distância de aproximadamente 25 km de onde o corpo foi deixado, até encontrarem o carro que foi furtado.

O jovem foi indiciado por furto e homicídio qualificado. Ele foi encaminhado para uma penitenciária da região do Vale do Paraíba, que não teve o nome revelado. A adolescente, que não teria participado diretamente da morte, foi ouvida e liberada.