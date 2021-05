Jovem mata mãe com martelo, garfo e faca e justifica: 'ouvi a voz do satanás'

Uma mulher identificada como Aureni Constância de Souza Rodrigues, de 48 anos, foi assassinada com requintes de crueldade na manhã do último sábado (15) e o culpado pelo crime é o próprio filho da vítima, um jovem de 22 anos identificado como Reinan Rodrigues de Souza.

De acordo com informações do Metrópoles, o crime aconteceu em Águas Lindas (GO). Ao ser abordado pela polícia, o acusado, que já havia preparado uma cova no quintal para enterrar a mãe, confessou o crime e disse que "uma voz do satanás" o orientou.

A mãe foi morta com golpes de martelo na residência da família. Ele também usou uma faca e até um garfo para assassiná-la. Todos os golpes foram desferidos na região da cabeça. Com a mãe já ao chão, Souza usou um peso de musculação para esmagar a região torácica da vítima. Neste momento, a irmã do autor escutou o barulho e flagrou a agressão. A adolescente de 13 anos tentou intervir, mas foi esganada e asfixiada pelo irmão. Ela ainda conseguiu se desvencilhar, sair em busca de socorro e acionar vizinhos e a polícia, que chegou ao local prendeu o criminoso.

O homem ainda admitiu aos policiais que pretendia atear fogo no corpo da mãe e depois enterrá-la na cova que havia preparado. O ato só não se concretizou em virtude de sua prisão.

(Reprodução)

Delegado responsável pelo caso, Cléber Martins disse que o autor não tinha passagem pela polícia. “Não havia denuncias ou qualquer outro histórico de violência. Não havia discussões. Segundo o autor, não teve planejamento e nem preparação. Ele nos explicou que começou a ouvir a voz durante a noite e pela manhã”, disse o policial.

O acusado foi autuado em flagrante por homicídio doloso qualificado consumado (qualificadoras do uso de recurso de impediu a defesa da vítima e feminicídio) e tentativa de homicídio qualificado (feminicídio tentado). A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.