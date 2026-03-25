Jovem é vítima de feminicídio após pedir para ver o celular do namorado

Uma jovem de 21 anos, identificada como Raiane Maria Santos, foi morta a facadas pelo namorado durante uma discussão em um condomínio na cidade de Goiânia.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Priscila de Souza, a briga começou depois que Raiane pediu para ver o celular do companheiro. A polícia investiga o crime como motivado por ciúmes.

O suspeito, André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, foi preso em flagrante. Ele chegou a gravar um vídeo para a mãe, confessando o crime e dizendo que não aguentava mais a situação, afirmando que se entregaria à polícia.

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Amigo do casal testemunhou o crime

O caso ocorreu na sexta-feira (20), e um amigo do casal, que morava com eles no mesmo condomínio, foi quem percebeu que algo estava errado. Segundo a delegada, o amigo ouviu as discussões recorrentes entre o casal, mas só suspeitou de um crime ao ouvir o barulho de algo caindo.

"A testemunha ouviu uma discussão, mas até então achou que fosse uma discussão normal de casal. Até que ouviu um barulho de alguma coisa caindo e, quando foi verificar, encontrou Raiane caída no chão, já desacordada e com uma mancha de sangue", detalhou a delegada do caso.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Goiás, que investiga o crime como feminicídio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)