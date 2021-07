Jovem é resgatada após ser mantida refém pelo ex-namorado por suposta dívida com o tráfico

Uma jovem foi mantida refém pelo ex-namorado, em um sítio em Araruama, no Rio, por se negar a assumir uma suposta dívida do sequestrador com o tráfico de drogas. Jefferson da Silva Pierocini foi preso em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro. A jovem foi resgatada no sábado (17), por policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS). As informações são do jornal O Dia.

O homem teria marcado um encontro com a ex-namorada, dizendo que gostaria de conversar pessoalmente, no último sábado. Ele queria ajuda por estar com uma dívida de R$ 9 mil com traficantes. Ele contraiu o débito após perder uma pistola que pertencia ao tráfico.

O delegado Marcelo Machado, da Delegacia Antissequestro (DAS), explicou que a extorsão começou na quarta-feira (14). “Ele é um ex-namorado dela de cinco anos atrás, já não tinham mais contato, mas ele marcou um encontro no Méier. Quando ela estava no ponto de ônibus para voltar para casa, ele a arrebatou usando uma arma de fogo e fez com que ela entrasse no carro. A partir daí, começou a fazer extorsão através do Whatsapp com a mãe dela, que mora no Sergipe, e depois com o pai”, relatou.

O registro do sequestro chegou até a DAS na quinta-feira (15). “Começamos a identificar possíveis locais onde ele pudesse estar e um deles seria esse sítio, que é um local isolado e pertence a um parente do Jefferson. Juntamos uma equipe e começamos a bater os locais de familiares, procurando saber, até que chegamos a esse terreno em Araruama", completou o delegado.

Apesar de querer que a jovem assumisse a dívida, ela foi libertada sem qualquer pagamento de resgate.

Jefferson foi preso em flagrante e a DAS investiga se alguém o ajudou a praticar o sequestro. "Nós já identificamos uma pessoa que possivelmente fez a extorsão através do WhatsApp", finalizou o delegado.