Jovem é presa por ameaçar e exigir R$ 20 mil para não expor conversa íntima entre padre e marido

Uma jovem de 27 anos foi presa em flagrante por ameaçar e extorquir um padre, de 50 anos, após flagrar conversas íntimas entre o sacerdote e o marido dela. O caso aconteceu em Catanduva, no interior de São Paulo, e as ameaças já ocorriam desde junho deste ano. As informações são do Metrópoles.

Segundo a investigação, o padre chegou a pagar R$ 3 mil na primeira extorsão. Porém, em setembro, a mulher voltou a exigir uma nova quantia, agora de R$ 20 mil. Sem ter como pagar, o religioso levou a denúncia até a polícia. "A princípio ela exigia que a vítima [padre] passasse um PIX de tal valor a ela, mas como a vítima disse que não possuía tal recurso de transferência, ela disse, via WhatsApp, que pegaria o dinheiro direto com a vítima”, diz o boletim de ocorrência.

Orientado pelos policiais, o padre combinou de entregar o dinheiro para a moça, que enviou um mototaxista para pegar o valor com o religioso. Os policiais acompanharam o mototaxista de volta até o trabalho da suspeita. Ela foi presa em flagrante assim que foi pegar o envelope, que deveria constar o pagamento das ameaças.

A mulher confessou o ocorrido e vai responder por crime de extorsão, a pena prevista é de quatro a 10 anos de detenção. Atualmente, ela está em liberdade provisória com medidas cautelares e proibida de entrar em contato com o padre, além de comparecer mensalmente ao Forúm. A Diocese de Catanduva, local de atuação do religioso, afirmou não estar envolvida no caso, mas que se coloca à disposição para contribuir e auxiliar a justiça.