Jovem é esquartejado e corpo abandonado em matagal; suspeitos alegaram 'traição'

Um jovem de 23 anos identificado apenas como Luan foi encontrado morto na quinta-feira (16), com o corpo esquartejado. Os cinco suspeitos de arrancar cabeça, braços e pernas da vítima foram presos nesta sexta-feira (17), em Caucaia, no Ceará. As informações são do jornal O Povo.

A vítima morava próximo onde aconteceu o crime. A cabeça e outras partes do corpo de Luan não foram encontradas.

Os suspeitos foram detidos pelos policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Os cinco detidos alegaram "traição". Eles afirmaram que Luan seria de um grupo criminoso e mudou para outro.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC). A polícia vai apurar sobre a localização do restante do corpo.