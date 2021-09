Jovem é esquartejado e assassinos expõem sua cabeça como prêmio em vídeo

Um homem identificado apenas como Luan, de 23 anos, foi morto e esquartejado, sendo o crime filmado e exposto na internet. O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (16). No dia seguinte, cinco suspeitos de terem participado do crime foram detidos. Nesta semana, as imagens dos criminosos exibindo a cabeça de Luan viralizaram nas redes sociais. O crime aconteceu em Caucaia, no Ceará, e foi destaque no jornal O Povo.

Pelas imagens, que não serão exibidas por conta de seu conteúdo de extrema violência, gravadas durante a noite, é possível ver os criminosos segurando a cabeça da vítima e citando o nome da facção criminosa que seria responsável pela execução. Os bandidos, então, jogam a cabeça de Luan no chão.

Ainda é possível ver outras partes do corpo no matagal próximo. Na gravação, os criminosos aparecem fazendo símbolos com as mãos, fazendo referência à organização criminosa.

Luan teve braços, pernas e a cabeça arrancados. No dia em que o corpo foi encontrado, a polícia relatou que apenas o tronco do corpo foi localizado.

Não houve velório para a vítima. O corpo foi sepultado e o cortejo acompanhado apenas por familiares.