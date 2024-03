Jovem é esmagado por cavalo ao fazer 'desafio de masculinidade' entre amigos

Um jovem de 22 anos, identificado apenas como Lucas, foi esmagado por um cavalo durante um desafio entre amigos, em uma fazenda localizada em Bataguassu, Mato Grosso do Sul. Segundo informações de agentes policiais e de testemunhas que estavam no local, o jovem subiu no cavalo, se desequilibrou e caiu, batendo com a cabeça no chão. Na sequência, o animal caiu sobre ele. O caso aconteceu no último sábado (23).

Os amigos do jovem contaram às autoridades que o grupo tentava "capar o cavalo com a unha", para provar a masculinidade por meio de desafios perigosos.

O jovem foi socorrido e levado ao pronto-socorro mais próximo com suspeitas de traumatismo craniano. Ele foi submetido a exames por apresentar sonolência excessiva e seria mantido em observação para melhores avaliações do quadro clinico.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com