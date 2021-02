Jovem é encontrado morto enquanto família negociava resgate de sequestro

Thierri Borges, de 19 anos, foi sequestrado na sexta-feira (5), na saída do trabalho, e encontrado morto no final de semana. O jovem era barbeiro e estudante universitário em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. O corpo dele foi localizado na capital goiana.

Quando o corpo foi encontrado, a família de Thierri já negociava o resgate com os sequestradores, mas não chegaram a pagar a quantia. O valor não foi divulgado.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele saiu do salão por volta das 21h e estava indo para casa quando foi surpreendido por um carro de cor escura, de onde criminosos o abordaram e sequestraram.

Os bandidos entraram em contato com a família de Thierri pelo próprio celular do jovem. Conforme o boletim de ocorrência, houve uma tentativa de negociação, porém, não se sabe quem eram os sequestradores. Ainda de acordo com o documento, o corpo apresentava sinais de que o estudante foi amordaçado, amarrado e ainda torturado.

O delegado Francisco Costa, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), foi até o local onde o corpo do jovem foi encontrado. Ele explicou que a investigação ficou a cargo do delegado Thiago Martiminiano, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Thierri era dono de uma barbearia há quatro anos e estudava farmácia.