Jovem é detido ao tentar invadir escola com machado, gasolina e bombas artesanais

Um adolescente de 17 anos tentou invadir um prédio com uma machadinha. Com ele, segundo a Polícia Civil, foram encontrados galões de gasolina e pequenas bombas artesanais. O garoto usava roupas pretas com um símbolo nazista no braço.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o rapaz caminhando com uma machadinha em direção a duas escolas que funcionam no mesmo prédio. De acordo com a Polícia Militar, o garoto foi interceptado por volta das 8h40, nas proximidades das escolas Municipal Vista Alegre e Estadual Professor Antônio Sproesser, no bairro Jardim Vista Alegre, em São Paulo. Veja:

Ele foi abordado antes mesmo de ter acesso as unidades de ensino, por ter sido visto por moradores com diversos artefatos enquanto dirigia em um carro nas proximidades das escolas. A polícia foi acionada e apreendeu o adolescente. Com ele, segundo a Polícia Civil, foram encontrados galões de gasolina e pequenas bombas artesanais.

De acordo com a Secretaria de Educação de São Paulo, ninguém ficou ferido na ocasião. A Diretoria de Ensino de Capivari, responsável pela administração escolar no local, informou em nota que está à disposição das autoridades.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).