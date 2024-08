Jovem de Oriximiná que não embarcou em avião que caiu em SP já está retornando ao Pará

Izael de Souza Silva, de 26 anos, natural de Oriximiná, no oeste do Pará, está retornando ao estado após escapar do acidente aéreo que ocorreu na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo. Izael foi um dos três passageiros que chegaram atrasados no​ aeroporto e não embarcaram na aeronave que havia partido de Cascavel, no Paraná, e caiu com 62 pessoas a bordo. Não houve sobreviventes, segundo as autoridades locais.

Em conversa com a reportagem do Grupo Liberal na noite desta sexta-feira (9), Izael informou que já está em São Paulo, de onde embarca para Brasília. Na capital federal, ele deverá embarcar em um voo para Santarém, no oeste do Pará. A chegada de Izael em Santarém está prevista para o meio-dia deste sábado (10).