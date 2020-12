Jovem de 23 anos é morta pelo ex na noite de Natal

Uma jovem de 23 anos foi assassinada pelo ex-companheiro na frente de seus familiares, entre eles, os sobrinhos de 14 e 8 anos, na noite de quinta-feira (24). O suspeito de cometer do crime, segundo a Polícia Civil, é ex-companheiro dela. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul.

Leia mais:

Juíza é assassinada a facadas por ex-marido

O homem, que está foragido, teria enviado uma mensagem para a vítima minutos antes do crime, em que pergunta “gosta de surpresa?".

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h40 para atender a ocorrência. E ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Thalia será enterrada na tarde desta sexta-feira (25) em Jaraguá do Sul. Ela deixa dois filhos de 3 e 6 anos.

Um familiar que preferiu não ser identificado contou que o suspeito entrou na residência atirando. A vítima, que tinha deficiência auditiva, tentou se proteger indo para um dos quartos.

Ela foi atingida por um disparo na altura do tórax, após o projétil atravessar a porta do cômodo. Os disparos quebraram vidros das janelas e do box do banheiro, transformando o local em um “cenário de guerra”.

O familiar contou que Thalia terminou o relacionamento com o homem dois dias antes do crime. O casal ficou junto por um mês e o ciúme exagerado dele teria motivado o fim do relacionamento.

Eles chegaram a morar juntos, mas após o término, a jovem foi morar com a irmã, que é vizinha do suspeito.