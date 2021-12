Jovem de 19 anos é encontrada desacordada com golpes de facão na cabeça

Uma jovem de 19 anos foi encontrada desacordada nesta quarta-feira (1º) com marcas de agressão por golpes de facão no rosto e na cabeça. O suspeito de cometer a agressão é o companheiro da vítima. As informações são do G1 Piauí.

Bruna Rafaela Ferreira dos Santos foi levada para o Hospital Regional Leônidas Melo, em Barras, 119 km ao Norte de Teresina. Após atendimento inicial, a vítima foi transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Na capital, a jovem passou por exames, como tomografia do crânio e da face, por ter sofrido golpes de facão nessas regiões.

De acordo com o HUT, o resultado dos exames não mostraram alterações e a paciente não ficou internada, "podendo ter ficado em observação e ter recebido alta ou ter sido transferida para outro hospital".

O delegado Maycon Rodrigues disse que o suspeito de cometer a agressão é o companheiro da vítima, com quem ela tem um filho de um ano. Após ser informada do crime, a Polícia Militar procurou o homem, mas ele não foi encontrado.

Inicialmente, havia a notícia de que o paradeiro da criança também era desconhecido, mas a Polícia Civil recebeu a informação de que o pai a deixou com a avó paterna. "Estamos cientes do ocorrido e tomando as providências cabíveis. Não posso entrar em detalhes, porque esses casos correm em segredo de justiça", afirmou o delegado Maycon Rodrigues.

Segundo o delegado, as polícias Civil e Militar estão em diligências para tentar localizar o suspeito e a vítima deve ser ouvida em breve.