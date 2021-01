Jovem de 18 anos é preso por ameaçar matar namorada de 14 anos

Com base na Lei Maria da Penha, um homem de 18 anos foi preso preventivamente. Ele era suspeito de agredir a namorada, uma garota de 14 anos, e foi proibido de se aproximar ou manter contato com a adolescente. No entanto, recentemente, ele teria ameaçado matá-la. O caso aconteceu em Natividade, no Rio de Janeiro.

Por descumprir a medida protetiva, o homem foi preso por agentes da 140ª Delegacia Legal. Ele ficará à disposição da justiça no presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, também no Rio.