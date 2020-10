Jovem dá à luz após achar que bebê era um tumor

Uma jovem de 19 anos passou boa parte da gravidez acreditando que estava com um mioma. Ela não menstruava havia meses e sentia cólicas. Nathaly Lopes, em uma consulta médica, foi informada que talvez se tratasse de tumor uterino. A moça disse que a barriga não cresceu e ela não ganhou peso. Ela soube que estava grávida instantes antes de ter um bebê, em um hospital de São Vicente, no litoral de São Paulo.

A consulta com o ginecologista, devido à falta de menstruação, foi em fevereiro. Como ela sentia dores, havia a possibilidade de ser um mioma, segundo o profissional. “Ele me mandou fazer um ultrassom. Só que sempre que eu ia fazer, a máquina estava quebrada, para a minha 'sorte'”, afirma.

Nathaly foi levando a situação, sem menstruar e com cólicas. Ela, enfim, conseguiu fazer um convênio médico e iria passar por uma consulta em um especialista nessa quarta-feira, 21. Mas, na terça-feira, as dores se intensificaram e ela foi para a emergência do Hospital São José, onde descobriu que estava grávida.

“Quando eu cheguei no hospital, minha filha estava sem o batimento cardíaco e tive que ir direto para a emergência para fazer o parto. A médica falou que a possibilidade é de que ela nascesse morta”, conta. Segundo a mãe, a equipe médica informou que a jovem estava com aproximadamente 39 semanas de gestação, de acordo com a dilatação.

“Os médicos falavam que se eu estava sem menstruação desde fevereiro, minha barriga deveria estar enorme. Minha barriga basicamente não cresceu. Eu não engordei nada, não dava para desconfiar que era uma gravidez. Usando 38 e 40 de vestimenta”, afirma.

Nathaly e a filha, Elise (Reprodução)

Elise

O bebê e a história curiosa virou meme. As amigas da jovem escreveram que “o mioma era a Elise”, que nasceu com 47 centímetros e 2.850 kg. “Foi uma surpresa e nem é meu aniversário”.

Nathaly vê a chegada da filha como um presente, já que há cerca de um ano ela perdeu a mãe, numa batalha contra um câncer.

“Em novembro, completaria um ano do falecimento da minha mãe. Quase um ano depois, eu recebo a notícia de que sou mãe. Eu acho que foi um presente dos céus”, explica.