Jornalista Patricia Muller, de 36 anos, morre após dor de estômago

Após sintomas semelhantes a dengue, a jornalista Patrícia Muller de Araújo, de 36 anos, fez um teste, mas o resultado foi negativo. A jovem morreu na noite de quinta-feira (12), em Cascavel, no oeste do Paraná. As informações foram divulgadas pelo G1 Paraná.

A vigilância epidemiológica de Cascavel investiga a causa da morte e não descarta dengue hemorrágica, mesmo que Patrícia tenha feito um teste rápido com resultado negativo.

A família conta que Patrícia sentiu dores estomacais fortes e buscou atendimento médico há alguns dias. Foi internada, mas não resistiu.

Segundo a vigilância epidemiológica, equipe de endemias do município informaram que a região onde a vítima morava e trabalhava não tinha registro nas últimas semanas da presença do Aedes Aegypti.

O velório ocorreu nesta sexta-feira (13).